Escucha las noticias de las 02:00 (04/06/2019)

Ana corbata en buenas noches buenas noches Donald Trump ha cenado esta noche en el Palacio de baja de Buckingham junto a la reina Isabel junto a ciento setenta invitados entre ellos la todavía primera ministra Theresa May trasladado un discurso ensalzando los valores que comparten Estados Unidos Reino Unido y en las próximas horas se va a ver con empresarios también con May aunque no en privado no habrá reunión bilateral sólo van a verse acompañados de sus respectivas delegaciones corresponsal en Londres Begoña