Escucha las noticias de las 03:00 (04/06/2019)

Voz 0011

00:07

Ana corbata con buenas noches buenas noches la presidenta del Congreso ya le ha entregado al Rey la lista de dirigentes políticos con los que Felipe VI va a tener que hacer la ronda de consultas previa a la investidura en total serán quince representantes a los que va a recibir en La Zarzuela a lo largo de esta semana María Manjavacas en las próximas horas Zarzuela dará a conocer la agenda oficial de las consultas sí probablemente hoy también empiece la ronda de contactos en total son quince los partidos que participarán no irán Esquerra Republicana de Cataluña Dibildos como en la anterior legislatura por Junts per Cataluña irá finalmente Laura Borràs en sustitución de Jordi Sanchez al que el Supremo no le dio permiso para salir de prisión como es habitual el órdenes de menor a mayor representación parlamentaria por tanto el primero en pasar por el despacho del jefe del Estado es el portavoz del Partido Regionalista de Revilla en esta ronda de contactos caras nuevas por Zarzuela con Pablo Casado Santiago Abascal repiten entre otros Albert Rivera Pablo Iglesias o Pedro Sánchez al que casi con toda seguridad a final de semana el Rey le propondrá como candidato a la Presidencia del Gobierno