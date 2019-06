Escucha las noticias de las 06:00 (04/06/2019)

saludos qué tal están muy buenos días el cortejo posterior a las elecciones del veintiséis de mayo empieza a concretarse el Partido Popular comienza hoy a negociar con Ciudadanos y con Vox los futuros gobiernos pero no será en una mesa tres como querían los populares y la ultraderecha sino por separado modelo andaluz el sector progresista de Ciudadanos encabezado por Luis Garicano ha conseguido imponer algún aspecto formal el Comité Ejecutivo ha concluido que ella no se cierra del todo algún acuerdo puntual con el PSOE aunque dicen que su socio preferente sigue siendo el Partido Popular sentarse a negociar sin la foto con vamos a ver cómo lo hacen porque la suma de PP y Ciudadanos sólo da para gobernar en Castilla y León en el resto de comunidades que están en danza Madrid o Murcia por ejemplo necesitan a los ultras José Manuel Villegas el responsable de Organización

Voz 3

01:19

los acuerdos serán con el PP de forma subsidiaria con el Partido Socialista pero no acuerdos al terrestre es decir no sus acuerdos en esos gobiernos a pues puede llegar no estarán no estarán vos podéis