Las noticias de Navarra, 06:50 (04/06/2019)

buenos días en este martes mañana de nervios seguramente sobre todo para los tres mil doscientos ochenta y cinco estudiantes inscritos que se presentan a la evaluación de acceso a la universidad vamos la antigua Selectividad nervios entre estos chicos y chicas seguramente también entre sus familiares ante estos días esperados desde mucho tiempo atrás en los campus de la Universidad Pública de Navarra en Pamplona Tudela esta mañana a partir de las nueve y media el inicio de los exámenes de selectiva los socialistas navarros mantienen las negociaciones programadas con Geroa Bai Izquierda Ezkerra y Unidas Podemos después de que la dirección federal del PSOE se haya desmarcado completamente de las conversaciones para eso explorar un gobierno alternativo que sólo saldría adelante con la abstención de EH Bildu Ferraz ha dejado claro que no quiere saber nada pero los socialistas navarros no se dan por enterados insisten en esos encuentros Ana corbata

Arias Chivite se va a reunir mañana con Geroa Bai el jueves con Podemos y el viernes con Izquierda Ezkerra con ellos sumaría veintitrés escaños de los cincuenta que tiene el Parlamento foral Chivite no se va a reunir con Bildu pero para ser presidenta necesitaría abstención y la dirección del PSOE se desmarca de esa posibilidad Carmen Cal

ésos son pasos que está dando María Chivite pero todo el mundo sabe que Bildu no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas

presiones desde el propio partido desde el PSOE para María Chivite mientras que desde el flanco derecho no se rebajó

el tono de la crítica Miguel Nuez Esparza no ha querido hablar de un posible apoyo a la presidencia de Pedro Sánchez a cambio de que el PSN facilite su acceso al gobierno no

Voz 3

01:53

por que no estamos hablando eso que estoy estoy hablando de Navarra hice lo que me cultivo son los acuerdos al que a los que yo tengo que cantar así de claro yo quiero tener de interlocutor al Partido Socialista de Navarra en eso estoy estamos hablando de Navarra que me parece que lo en Cali de lo que los ciudadanos navarros han dicho