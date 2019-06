Las noticias de Cantabria, 06:50 (04/06/2019)

qué tal están buenos días a falta de movimientos importantes a nivel regional los partidos van tomando posiciones en la negociación de posibles pactos para gobernar los principales ayuntamientos de Cantabria ir entre todos ellos claro el principal es el Ayuntamiento de Santander la victoria que consiguió Gema Igual no tiene por qué significar que el Partido Popular siga al frente de la Alcaldía ciudadanos tiene la última palabra es verdad que en el seno del partido popular de Santander dan por hecho que el partido naranja les apoyará finalmente pero si nos atenemos a lo que ha dicho Félix Álvarez en las últimas horas eso está todavía por ver el líder de Ciudadanos en Cantabria no cierra la puerta a ninguna opción ni siquiera a Presen dar a su propio candidato a la alcaldía todo dependerá de las negociaciones que se inician ya mañana miércoles Álvaro López

Voz 0109

01:07

el líder de Ciudadanos Félix Álvarez prefiere no mojarse dice que estos próximos días hasta que se conforme el pleno del Consistorio van a ser decisivos para que su partido apoya el cambio con el Partido Socialista y el PRC o darle continuidad a Gema Igual de momento Félix Álvarez insiste en no pronunciarse insiste en que todo depende de la ejecutiva nacional de Madrid de las directrices de la cúpula de la formación reconoce que el socio natural de Ciudadanos es el Partido Popular aunque no tiene porqué en Santander Álvarez no descarta ninguna posibilidad incluso que su candidato que Javier Cerruti con dos concejales se presente a la Alcaldía