Las noticias de Catalunya, 06:50 (04/06/2019)

Voz 0931 00:00 qué algún día las universidades catalanas digan Prou aseguran que están a cómica menos fragatas y daban Aranda Quim Torra que recupere el nivel financieramente tenían avanza las bacaladas Gilliam carreras qué tal bon día Volvo en días Joan ha explicado en un comunicado Bebo a ser Catalonia

Voz 1 00:24 aseguran casinos zonas rasposa sur Tirana al carrer plantillas en fallidas pro fosos para Cary más Klee hechas dificultades para atraer a Tallin a que estas son algunas de las consecuencias Cate que a las Universitats catalanas Regina muy hundida esta la universo

Voz 2 00:38 la labor Salom al reactor Joan Pons sino ya una respuesta rápida

Voz 3 00:43 el auto ir no descartó que si al final conseguí de cautivadora Universitat decía siendo políticas la situación es especialmente complicada al autónomos también también Game también apagadas

Voz 2 00:57 la privada al mantenimiento de difícil Ana otras mientras que a su mesa notas un también Margarida Arbós rectora

Voz 4 01:02 de es necesario prescindir Pla un sistema de financiamiento ir pensaba que si estaban a ocho ausentes Mick Jones no pude más

Voz 2 01:15 Campbell preocupa la edad laboral José María María José Figueres rectora de la Universitat Rovira i Virgili

Voz 4 01:20 el problema está Uncle Fem a unas condiciones extremadamente precarias que genera pérdida de capital humano eh

Voz 2 01:29 al rectos y a su Messi que al Sistema Universitari Public es una prioridad para el futuro del país quién es la rasposa algo de Quim Torra Downs que es culpa dado al hasta tal déjese Tiscali daba prorrogará tus esa di exculpada Madrid manoseo proyectada propósitos un comunicar la Secretaría de Universitat explica argumenta América las prórrogas da presupuestos para la falta de corre los al Parlament in blue Cayard Alsa tanta dos mil euros que estaban previstos al último proyecta ir respondan al retos que son las Universitats son motor de la economía que curiosamente Cataluña estimas de escuadra de lluvia llama eso sobra la Taula Quim Torra comparencia que admitía parece balanza sorpresa los esa optar sean menos un año a Eduard Sallent substituir Amy que a las Cube castañas Asad no portaba ni sí

Voz 0196 02:30 de una Express Daily Express Dawson sin cuántas sin hará al Rayet irreal al que vetará comisario numero un carácter transitorio

Voz 5 02:40 desierto de transición con Tiger investigan para reinventar la eh

Voz 0196 02:47 Anaut suprime discurso inflama no comisaría Edward cuarenta activo es el unha la policía adaptable política

Voz 6 02:54 hasta cuatro tres costa Mossos d'Esquadra falta va a partidista centrarnos exclusivamente a lo que es la aplasta todo Seguretat a la ciudadanía

Voz 0196 03:06 saliente Alan Alda ruta de Alcosa más tratos presupuestaria es una falta grave

Voz 2 03:11 Mossos los Mossos aseguran que a la cúpula nos para la que Camby fins i tot ao prop y substituir a las que UQS baza Asad por sorpresa y temer a captar todos mossos asegura textualmente al traspasar es la obra dato Ansterdam al Dúrcal insistió y cada para colmillo para nuestra iniciara máximos responsables de la pertenecen al Millo enorme Urra recta final dado que eran tres días y toda como está y las acusaciones a expuso la Sebas concluyó definitiva a día explicarán que acusan al líder estas Darra valió da sadismo tan veda malversación o prevaricación Aitor Álvarez qué tal día van día Joanne Hugh fuera primer avisará a la Fiscalía anal que es lo último los acusados Fassino al final Ica toque dispersantes

Voz 7 04:04 al Ministerio Público Junqueras si la arrestada Press usan como un Dali tabarra valió y considera acaban utilizaba la violencia Creu Blanca va arresta carrera Cataluña para intentar su mala independencia hubo muros humanos impidieron la legítima actuación policial el resultado implicó un atentado grave Aline eres general las lleva Bastad mantendrá la acusación admisión no para valió esto es

Voz 7 04:30 garantías Vox sagrada cintas a tanta cuatro Gats al partan al saber harán a auto Justus tus Ilan Fassi Caipa sin las acusación

Voz 2 04:49 el tercer Laura Borràs finalmente la ronda consultas Dama al Rey la expresión suprema o a Jordi Sanchez parque considera que al POT sustituya al Partit apunta Ramón rectifique si la inicial que era no han vía a ningún aragonés ha mal Raising os autorizaba a Sánchez Laura Borràs argumentaba así

Voz 9 05:07 tomate hecha ni de haber a al Rey Yus también para recordar líder

Voz 10 05:12 Puche al Tribunal Supremo que ha Reina tan bonito dan ya presos políticos a ver

Voz 2 05:21 ya sabe que izará alcalde ahí comenzará a la Barcelona Ada Colau al tripartito Esquerra San las últimas horas la una reunión Jaume Collboni prueba quería rasposa pública al líder del P Barcelona ni tan sólo a Parla a Maragall ya Lleida al ve tu es Down común capas Jones per Catalunya Esquerra gobernar también al casaría el primer un también no gubernamental pese Pro Am buena condición que la catapultó no participa de Lleida bien

Voz 11 05:54 en los Molés friends a la hora de implementa política es verdad que es discreta

Voz 2 05:58 Christie que si hecho ingeniería multa dificultad

Voz 11 06:01 algunas de poder arriba a

Voz 2 06:04 yesos que Arrate garantizada la Alcaldía el tema Sara Kings partir integran al Govern yo una moneda de un da da da Santa al panadero

Voz 12 06:14 la Unión daban las

Voz 2 06:17 en la franca porque ya había dudas candidaturas que habían patatas Siem veinticuatro robots final a Jones para Santa Fe que hubo Verne Jordi Bosch

Voz 13 06:24 otros peores arribar dioses nos harta de una no cara

Voz 2 06:30 a partir tendrá cuatro días atrás tras Sarhane para alternativa den Jordi Reus de aquel Partit era la alcalde Ortín ya ha anunciado que abandona la política da salida Turner pasó

Voz 2 07:14 hoy por hoy Cataluña eso Fernando Blanco el parada la nadie constata esta fase hasta miles de euros curas supuso también a la ciudad a completar la mitad daba pena Marisol Benabarre

Voz 17 07:26 plegada en un momento en que la Audiencia de Lleida que Alba condena avis como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Alito llevaba una parda la sentencia la que Far referencia les indemnización lo obliga a específica les persones y les cuantitativa será de rescate balada las taza Duran al Judith es de cuatro mil euros a conseguirse a través de donación Montes Despres Chez Fernando Blanco han programas de Televisió de todos los fines a conseguir no me una petita parte va a demostrar que destina a pagar facturas Mèdiques

Voz 2 07:54 sí tres meses da viola y maltratada sirva para ella va pasa fados ains a casada la selva informa aclara

Voz 18 08:01 el tribunal cumpla las agresiones van sean dos a Pisa Odisea al prime al hasta el dos mil seis casa burraco satura la chufa iba de un copa el CAP me estar la van planta contra una Taula setas iba introducir dos aquella materia tarda cuán la no ya estaba al fin la Baby una banda en julio al dos mil diez la Grasso va puso al coche de la víctima van para allá iba cazó una ampolla plena y le iba a pagar la acusa también ahora de indemnice a la víctima a mes de mil euros

Voz 2 08:37 tras ganar por salvar da futbol sala a la final gracias a Spanair está impulsado el Palma Futsal a partir de la serie de semifinales de la final de la Liga contra el Pozo de Murcia el Palau también la próxima ha diseñado en la Champions y hago y su primer escuadras a rayas inspira ANSA a los blogs de Sham Pla Samarra otra que crear a pudrir

Voz 20 09:00 ni división de opinión me parece lamentable espectacular me encanta Minor me gusta nada la verdad que es la primera vez me parece

Voz 21 09:06 yo horrible conforme lo voy viendo lo voy viendo su punto muy cuesta cada vez más sepan muy guapa

Voz 2 09:12 a falta de respeto por primera vez podrá comprarlas Samarra ETA da la aquí