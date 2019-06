qué tal buenos días bajan un poco muy poco las temperaturas este martes a mediodía sobre todo las máximas que como mucho para alcanzar los treinta grados en el sur y en la capital las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos las que llevan las riendas de los pactos poselectorales en Madrid entre otras comunidades comienzan hoy a negociar formalmente no lo van a hacer en la misma mesa que Vox los populares y los naranjas se sientan por separado Ciudadanos quiere exportar en la Comunidad de Madrid el modelo andaluz e insiste en su veto a da sillones a la ultraderecha José Manuel Villegas no va a ver

de acuerdo centrados en modelados conciudadano el Partido Popular no está dispuesto pues que que lo diga ya les echaremos esa opción

ni Vox no está dispuesto a pasar por el modelo andaluz lo ha dicho Santiago Abascal

realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala nosotros no queremos una foto con Alves Rivera le queremos una foto o con los representantes de Ciudadanos para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra ligero con nuestros hijos

en el PP son optimistas y en el Partido Socialista no tiran la toalla van a intentarlo hasta el final mañana miércoles en principio iniciarán su ronda de contactos y esta mañana sigue el juicio en Madrid por la muerte de la mujer congoleña Samba Martínez que falleció en dos mil once tras casi cuarenta días internada en el CIE de Aluche el médico acusado de homicidio imprudente por no ofrecerle el tratamiento que requería se ha defendido este lunes en el banquillo explicó las castellano