ya está el jueves comienzan los exámenes en turnos de mañana y tarde este martes toca evaluar Lengua y Literatura Historia de España primera lengua extranjera las universidades donde más estudiantes se examinan son como siempre la Complutense Autónoma con once mil quinientos nueve mil alumnos respectivamente la gran residencia un centro de mayores que gestiona de forma directa la Comunidad de Madrid en Vistalegre la capital lleva meses esperando a los más de tres

prometió contratar después de dos años continuados de protestas de la plantilla por falta de personal el comité de empresa de esta residencia denuncia ahora que los contratos no se han realizado aún a pesar de que están presupuestados desde hace meses Teresa Rubio

si a esto sumamos el número de empleados que están de baja y que no han sido sustituidos la situación para los trabajadores Nos dicen se hace insostenible Angeles Almarza es la presidenta del comité de empresa

cómo puede ser que nos tarde en hasta dos meses para cubrir una baja como la que tenemos ahora de la médico que llevamos ese tiempo como puede ser que sabiendo que una persona se va a jubilar no inicie la cobertura con tiempo suficiente para que cuando esta persona se vaya ya tengamos cubierta la plaza

patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días buenos días una jornada más tiempo prácticamente de verano sol y calor temperaturas actuales se quedan lugar un ambiente suave las máximas serán más bajas que ayer de tres a cuatro grados pero aún así valores alrededor de los treinta grados serán habituales viento reforzándose durante la tarde rachas alrededor de los cincuenta kilómetros por hora la próxima noche chubascos e incluso alguna tormenta no dejarían mucha agua pero abrirán las puertas a un descenso de temperaturas que se notará mañana te aguantará hasta el viernes ahora

más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá en setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Johnson en tu vida punto com

la Ría do tarjeta no son seiscientos

no son seiscientos su pasa acabar pagando mil trescientos porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos si llevas años pagando y tú deudas e eterniza puede que tengas una tarjeta trampa ayudamos a cancelar una llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro arrolladas asociados

os lo fácil ya que presenta emocionar en veinte segundos que Perich ciento cincuenta caballos con sistema de navegación paros le dio Compaq Peters de treinta mil novecientos noventa euros todavía no está emocionada hemos dicho treinta mil novecientos noventa euros y ciento cincuenta caballos aprovecha esta oportunidad sólo hasta el treinta de junio financiado Miguel España FT condiciones en Jaguar punto es

el mente desde tu móvil y despide de una vez de los parquímetros complique y descarga tela At The Blind Side disfruta del aparcamiento inteligente en Madrid Alcobendas y muchas más poblaciones

Voz 1804

06:59

la semana que viene me caso no qué mala suerte justo el mismo día que llegue al de Volkswagen con la ilusión que me hacía ir en fin