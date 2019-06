Las noticias de Asturias, 07:50 (04/06/2019)

Voz 0174 00:00 buenos días Adrián Barbón quiere atar los ayuntamientos antes de abordar pactos en la Junta la delegada del Gobierno de La Losa considera muy concluyente el informe de la Guardia Civil que identifica sin duda dice al autor de la muerte de Sheila Barrero la Fiscalía espera al final de la instrucción para decidir si continúa el procedimiento detenido por positivo en drogas el conductor de un autobús que llevaba A42 escolares de Pola de Siero en cuanto al tiempo pues hoy Nostra eh abundante nubosidad en Asturias tenemos ahora dieciséis grados en Oviedo Avilés Mieres y Langreo hay diecisiete en Gijón y en Llanes y quince en Luarca lo que se prevé para hoy son intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que se desplazarán de oeste a este ocasionalmente acompañados de tormentas aisladas en la Cordillera temperaturas en descenso alcanzándose las mínimas al final del día viento flojo variable con predominio de componente sur tendiendo a oeste y noroeste y aumentando de intensidad en el litoral mañana seguirán bajando las temperaturas y estará lluvioso sin descartar tormentas en el interior un riesgo que persistirá el jueves Martín Valle nos acompaña en la técnica

Voz 0174 01:50 son las ocho menos ocho minutos de la mañana el PSOE quiere cerrar los pactos municipales antes de abordar los de la Junta General del Principado Adrián Barbón que tiene asegurada la investidura para la presidencia del Principado con los veinte diputados del PSOE recogió ayer su acta de diputado como hicieron el resto de los parlamentarios sin embargo no quiere abordar posibles acuerdos para la Comunidad autónoma hasta después de la constitución de los ayuntamientos el próximo día quince quiere garantizar la gobernabilidad en las corporaciones en las que como Oviedo el PSOE tiene opciones de gobierno sin mayoría absoluta

Voz 0089 02:25 el quince de junio se eligen alcaldes y alcaldesas es importante garantizar el mayor número de alcaldes y alcaldesas socialistas que frenen la amenaza de involución y por tanto ahora mismo todos los esfuerzos de la Federación Socialista Asturiana están volcados en eso no nos vamos a salir de su entre otras razones porque entendemos que hay que resolver la cuestión de la gobernabilidad municipal pongo el caso de el ejemplo de Oviedo sin ir más lejos por la importancia que tiene

Voz 0174 02:49 todo apunta por tanto a una vinculación de los acuerdos en la junta con lo que pase en algunos ayuntamientos como el de la capital asturiana Juan Vázquez de Ciudadanos Lorena Gil de Podemos rechazan sin embargo esa vinculación

Voz 3 03:02 yo he dicho que yo he venido no para el intercambio sino para el campo y en esa señora a mí ese matiz en la palabra eh hay mucho no yo yo creo que existen unos pone cara de póquer de tahúres que intercambian desde el primer día los electores asturianos dejarán de reconocernos como aquellos a quienes eligieron hace unas

Voz 4 03:23 bueno no desde luego un intercambio de cromos yo insisto esto no es un mercado persa aquí no vale intercambiar eh ayuntamientos con el Parlamento

Voz 0174 03:34 entre los ayuntamientos pendientes de pacto centra sobretodo latín si la atención el de Oviedo tanto el Partido Popular como para el PSOE Ciudadanos es colaborador necesario sin embargo ninguna de las dos formaciones tiene fecha formalmente para reunirse con el partido bisagra el candidato del Partido Popular Alfredo canté el y trata de descalificar cualquier posible acuerdo que le arrebate la alcaldía

Voz 1078 03:57 yo espero que bueno que que estemos negociando con los pies en el suelo y que no se hagan burradas que están mal resultaron Oviedo a partir de ahí no es decisión mía yo estoy abierto a negociar un pacto de gobierno apoyo a la investidura estar gobernamos en ningún problema con los nueve concejales ningún problema pero bueno pase lo tiene que ladrillos

Voz 0174 04:17 la lista Wenceslao López no le parece ninguna burrada pensar en la alcaldía de hecho el mensaje que manda ciudadanos es que tiene que elegir entre el futuro y el pasado Gavín

Voz 1078 04:27 tiene sus losas y sus lastres sus consecuencias que todavía tenemos que suscita en el futuro inmediato en Oviedo y evidentemente sus una herencia negativa que va a pesar como una losa a ese partido durante mucho tiempo y bueno que que además está ahora en el Tribunal de Cuentas es decir que que hay todo un pasado que va condicionar el futuro incoherencia todo eso y lo que debe de afectar a su equipo de gobierno evidentemente cada partido tomará sus decisiones

Voz 0174 05:24 la delegada del Gobierno en Asturias Delia Losa considera concluyente el nuevo informe de la Guardia Civil sobre el asesinato de la joven Sheila Barrero hace quince años en las proximidades de Cerredo la Guardia Civil identifica sin duda dice en su informe a su ex novio y único sospechoso como el autor del tiro en la cabeza que mató a la chica y dice que no cabe duda de su implicación ha revisado las pruebas aplicando técnicas recientes sobre los residuos químicos y establece conclusiones que considera firmes la Fiscalía aguarda al final de la instrucción para decidir si continúa o archiva el proceso sin embargo Delia Losa no tiene duda aquí

Voz 6 06:04 si el informe es muy concluyente la verdad es que iría si es bueno es un informe que está en el en el juzgado está quiero decir a conocimiento de las personas que están implicadas en el proceso judicial entre ellos la propia familia que tiene acceso a al informe entonces ahora esperemos que la Fiscalía de Saba a cargo del informe lo valore decida abrir o no el el continuar el proceso judicial

Voz 0174 06:33 la Guardia Civil ha detenido al conductor de un autobús que dio positivo en cocaína y otras drogas cuando transportaba A42 alumnos del colegio público Celestino Montoto de Pola de Siero regresaban de Salamanca de un campamento de inmersión lingüística en inglés la Guardia Civil le dio el alto en Zamora tras ser avisada por uno de los profesores al observar comportamientos extraños en el chófer el control al que fue sometido por los agentes confirmó las sospechas del doce ante trasladan a Cantabria para continuar el tratamiento al desviar Bardo localizado en Loaiza la oseznos recogida el pasado viernes ha sido trasladada hasta el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre del municipio de Villaescusa dependiente del Gobierno de Cantabria tras haber permanecido ingresada desde el sábado en una clínica veterinaria de Oviedo fue encontrada con síntomas de desnutrición y deshidratación pero su estado de salud empeoró cuando los servicios veterinarios del Principado advirtieron que el ejemplar sufría convulsiones y aconsejaron su ingreso ocho menos dos minutos de la mañana

Voz 10 07:54 temperaturas más altas esta mañana por la costa diecisiete grados junto al náutico bajarán a última hora con lluvias dispersas indica el pronóstico mañana aumentará la probabilidad de chubascos

