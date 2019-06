Las noticias de Cantabria, 07:50 (04/06/2019)

Voz 1 00:00 buenos días

Voz 0628 00:07 temperaturas muy agradables diecisiete grados en el centro de Santander nubes y claros en el cielo de la capital vamos hasta Torrelavega han para ver cómo están por allí las cosas Joaquín Díaz buenos días o la buenos días aquí ahora mismo tenemos dieciséis grados cuál es la temperatura con la que amanece Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días Fermín buenos días tenemos dieciséis grados de temperatura en el centro de Castro con brumas en la costa a esta hora también dieciséis grados en Laredo hoy en San Vicente de la Barquera la y en Potes Reinosa mientras tanto catorce grados marcan ya los termómetros y la previsión dice que el tiempo va a ir empeorando poco a poco las nubes serán cada vez más abundantes y por la tarde tendremos lluvia más débil a primera hora más intensas al final del día en cuanto a las temperaturas máximas veinte grados en la costa veintiuno en Torrelavega Reinosa y máximas de veintitrés grados eh

Voz 0628 01:38 a falta de movimientos importantes a nivel regional los partidos van tomando posiciones en la negociación de posibles pactos para gobernar los ayuntamientos los principales ayuntamientos de Cantabria pide entre todos ellos poseen más deseado claro es el Ayuntamiento de Santander la victoria que consiguió Gema Igual no tiene porqué significar necesariamente que el Partido Popular siga al frente de la alcaldía porque Ciudadanos tiene la última palabra en el seno del PP de Santander dan por hecho que el partido naranja les apoyará finalmente pero si nos atenemos Nos a lo que ha dicho Félix Álvarez en las últimas horas eso está todavía por ver el líder de Ciudadanos en Cantabria no cierra ninguna opción ni siquiera cierra la opción a presentar a su candidato a la alcaldía hay que los dos concejales que tiene que le potentado todo dependerá de las negociaciones que se inician ya mañana Gema Igual ha llamado a los portavoces del resto de grupos que han obtenido representación que se reunirá con todos ellos una hora para cada a uno a partir de el Partido Socialista que será el primero con el que se siente Gema Igual desde el punto de vista de Ciudadanos el partido a nivel nacional ya marcó que el PP es su socio prioritario aunque no cerró la puerta a posibles acuerdos con el PSOE en Cantabria Félix

Voz 4 02:54 es Álvarez no desveló ayer cuál será su estrategia en el caso de la capital sin ninguna duda

Voz 0628 03:20 en el PP es el socio prioritario sería el socio prioritario pero Félix Álvarez no acabó ayer de orientar definitivamente cuál será su estrategia por tanto las opciones siguen abiertas en la capital en Torrelavega mientras tanto las negociaciones entre el PRC y el PSOE para alcanzar un pacto municipal llegan a su punto final al menos eso es lo que dice el PRC que ayer puso encima de la mesa su última propuesta de acuerdo con los socialistas Joaquín se ha querido dejar claro que la propuesta que presentaban es su última palabra habían solicitado a los socialistas que de hecho trasladen las condiciones de esa oferta la Asamblea local que según los estatutos debiera sancionar cualquier acuerdo la propuesta PRC al margen del relevo en la Alcaldía introduce pocos cambios con respecto al reparto que ambos socios de gobierno han tenido estos cuatro últimos años ya que como novedad los regionalistas piden urbanismo y inmovilidad ya cambio cede en Educación y Cultura mientras el PSOE decir ese como casos militantes fuentes de ERC confirman que el contactos con el Partido Popular y explorar las posibilidades de gobernar en solitario aunque sea en minoría en Castro cuál es el peso de comienza su ronda de contactos ya que el PRC la segunda fuerza más votada el pasado veintiséis de mayo no les coge el teléfono Santiago hasta ahora del PSOE ha mantenido conversaciones de carácter informal y esta semana comienza su ronda de contactos el primero en sentarse a la mesa de negociaciones será Castroverde ya que según Pablo antoniano secretario general el PRC no ha devuelto las llamadas realizadas nosotros entendíamos

Voz 6 04:42 que que hablando con la segunda fuerza más votada pues era pues un objetivo para hacer de un proyecto fuerte para para Castro pero si no obtiene respuesta pues evidentemente tienes que continuar para el secreto

Voz 0628 04:55 lo de la Agrupación Local del PSOE esta falta de respuesta de los regionalistas se puede deber a una estrategia para adquirir una cierta fortaleza para o no ha asegurado que la alcaldía es innegociable y debe corresponder a la formación política más votada gracias tantea así está el mapa de las negociaciones en los principales ayuntamientos de Cantabria en Camargo las cosas están bastante más claras el pacto está prácticamente Guecho en Bezana en el astillero en Laredo en Reinosa allí en Piélagos entre otros municipios los escenarios están muy abiertos y todavía es pronto para avanzar nada bien porque PRC PSOE no suman mayoría suficiente por sí solos o bien porque la relación entre los candidatos de ambos partidos a nivel local no ha sido hasta el momento no es precisamente fluida todos los ayuntamientos de Cantabria sin excepción todos ellos deberán consta situarse el próximo sábado quince de junio y a nivel autonómico el PRC como fuerza más votada inicia hoy este martes los contactos con el resto de partidos el primero en sentarse con los regionalistas será el Partido Popular en el PSOE mientras tanto el Comité región al previsto para ayer lunes eh aplazaba a mañana miércoles un problema informático según han explicado fuentes socialistas ha provocado retraso la convocatoria ha provocado que parte de los miembros de ese comité no la hayan recibido y al margen de la política de la negociación de los pactos poselectorales destacamos que la Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a dos hombres de treinta y dos y treinta y seis años de edad con numerosos antecedentes por varios delitos robos de vehículo delito contra la seguridad vial y atentado a agentes de la autoridad en la madrugada del pasado veintinueve de mayo una patrulla observó en la zona de los ochos en Torrelavega a una furgoneta sospechosa que emprendió una huida por la autovía en dirección a Los Corrales de Buelna en ese municipio la furgoneta círculo de forma temeraria por dirección contraria incluso y no paró hasta que se cruzó con una patrulla de la Guardia Civil los policías tuvieron que emplearse a fondo para detener a los dos hombres que opusieron una gran resistencia habían robado la furgoneta en Camargo días antes y Cantabria

Voz 12 08:32 en el deporte sigue es el Racing y el Rácing

Voz 0628 08:35 mismo celebrando el ascenso Roberto González

Voz 12 08:37 de fiesta en fiesta de tiro porque me toca muy buenos días por lo menos hasta mañana que volverá a los entrenamientos para preparar el doble enfrentamiento con el Fuenlabrada en el que se decida quién es el campeón de la Copa de la Segunda División B partió de este fin de semana en Fuenlabrada todavía no se sabe de Ayora pijo el siguiente fin de semana sino lo elige la televisión domingo por la tarde Rácing Fuenlabrada para cerrar la campaña

Voz 13 09:00 eh en el Racing eh ayer ávido

Voz 12 09:03 miento eh M Ángel Revilla en la sede

Voz 13 09:06 de Gobierno de cantarle un acto muy