Voz 0861

00:37

qué tal buenos días el caso más flagrante para la Cámara de Cuentas fue el contrato que Sanidad hizo para el suministro de materiales de mantenimiento se lo adjudicaron a la misma empresa el mismo día por un importe de diecisiete mil novecientos noventa y nueve coma noventa y nueve euros es decir sólo un céntimo menos para no tener que sacarlo a concurso público para la Cámara de Cuentas este caso sin duda podría tratarse de un fraude de ley pero no es el único caso llamativo también ha detectado irregularidades en los contratos menores de ocho hospitales entre ellos el Jesús según la Cámara de Cuentas este centro se saltó la ley al frac de contratos de servicios que ese contrataban todos los años como por ejemplo el cuidado de las zonas verdes la reparación de equipos de electrónica o el mantenimiento de los ecógrafos de información de la Cámara de Cuentas también acredita que el Rey de los contratos menores fue el Clínico sólo en dos mil diecisiete Este centro adjudicó más de ciento diez millones de euros a través de contratos menores por cierto este hospital no aportó a la Cámara de Cuentas las facturas de los contratos que habían solicitado con