Las noticias de Aragón, 07:50 (04/06/2019)

hola qué tal muy buenos días nueve días después de las elecciones comienza el baile en Aragón lo abren esta tarde PP y Ciudadanos que se sientan a negociar en un hotel de Zaragoza en esta coreografía necesitan a Vox el partido naranja quiere que los de extrema derecha estén sólo en los coros también necesitan al par que esperen un rinconcito del salón para que lo saquen a bailar y mientras el PSOE de bailarín principal quiere ver quién queda al final en la pista quién se retira de este bailes Violeta barba que no tomará su acta de concejal en el grupo de Podemos Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza no están para muchos bailes los casi seis mil doscientos estudiantes que en Aragón hoy comienzan las pruebas de acceso a la universidad para todos ellos mucha suerte en cuanto al tiempo va a seguir el calor temperaturas máximas muy altas cielo poco nuboso o despejado algún chubasco débil al final del día en el Pirineo viento flojo y las temperaturas como decimos altas repasamos algunas de ellas Zaragoza Ana Sánchez borró hoy

por cierto hablando de el Secretario General José Manuel Villegas dejó claro ayer que no habrá negociación a tres bandas con Vox y que no cuenta con ellos en posibles gobiernos afirmó que el socio preferente para llegar a acuerdos es el PP pero Villegas dejaba la puerta abierta a negociar con los socialistas en Aragón en concreto respondía así aún

no lo sabemos que no conteste sobre cada comunidad autónoma o ayuntamiento pero es que lo hemos empezado aún las conversaciones es el de los comités de negociación en cada uno de los territorios veremos efectivamente en Aragón las situaciones abierta podría haber mayorías en las que está incluido el Partido Popular podía haber mayorías en las que estuviera incluido el Partido Socialista

bueno pues esta es nuestra lucha que no nos queremos ir vamos hay unos más de cuarenta familias los vamos sin saber cuándo vamos a volver entonces si estamos en luchando contra la despoblación de Teruel porque es que no nos queremos ir una cosa es que alguien se quiere ir porque quiere pero es que nosotras no nos queremos mover de nuestra ciudad queremos quedarnos aquí hay opciones a sano ir no