Escucha las noticias de las 08:00 (04/06/2019)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días diario de las negociaciones capítulo uno día a nueve tras las elecciones ciudadanos presionado por su sector más liberal progresista africanos Roldán ya no se cierra algún acuerdo puntual con el PSOE aunque insiste en que su socio preferente es el PP pero sin llegar a acuerdos con Vox

Voz 1

00:34

y con qué votos van a sacar adelante esos gobiernos en las comunidades de Madrid Aragón y Murcia por ejemplo sin los votos de la extrema derecha no hay gobierno del PP que salga diciendo que no negociarán con Vox salvan la cara ante los suyos y ante Europa la verdad pero dónde queda la realidad Vox como aviso a navegantes anunciaba justo ayer que presentarán enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía los primeros no socialistas en cuarenta años y Abascal advierte