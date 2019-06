hola buenos días qué tal si a las nueve y media de la mañana ha comenzado el primero de los exámenes de la Eva o de este año en la facultad de Odontología de la Universidad Complutense la llamada a los alumnos se ha producido a las nueve de la mañana en la que ese comprobaban que todos los los datos de los alumnos estuvieran correctos y el primero de estos exámenes acabara a las once de la mañana que es de Lengua Castellana y Literatura hasta el próximo a las doce de la mañana de Historia de España

Voz 2

02:10

a si es verdad me Xavier mes desde las once y mirarla una hora menos en Canarias el Larguero se bien eso creo que no tenemos ninguna duda Vigón Manu Carreño