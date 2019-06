Escucha las noticias de las 11:00 (04/06/2019)

son las once las diez en Canarias Martín muy buenos días qué tal Pablo buenos días el fiscal Javier Zaragoza califica el proceso independentista como un golpe de Estado que tuvo carácter violento es uno de los argumentos que está dando la presentación de las conclusiones finales de la Fiscalía en el juicio del pluses en Irak que también apuntada Oriol Junqueras como principal líder del desafío al Estado volvemos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días contundente el fiscal Zaragoza en Cataluña hubo un estado de excepción de facto los dueños del orden público eran los birdies entre todos ha dicho dieron un golpe de Estado

Voz 0055

00:57

otro de los fiscales del caso Jaime Moreno explica ahora que hubo violencia suficiente en Cataluña para hablar de rebelión sedición y que acaba de recordar que aquí no se enjuicia el votos enjuicia dice un golpe a la legalidad por lo demás el secretario de Organización del PSOE acá la de insistir en que la posición de Ferraz es evitar un gobierno en Navarra que dependa de la abstención de Bildu José Luis Ábalos no cree que los socialistas navarros estén desafiando la dirección del partido pero sitúa en la misma línea roja que los socialistas no pretenden traspasar depender tanto de la izquierda abertzale como de la extrema derecha