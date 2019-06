estamos bastante Val David y José verá José José José en Méjico me dicen José vale veo aquí en el informe que han pasado eh que mi secretarios que son ustedes hermanos sabida Muñoz verdad que se conocen no solamente desde el inicio de sus vidas hace ya cuántos años sino que además llevan veinte años veinte años trabajando juntos y además en el mundo de la música

Voz 2

00:24

conscientes ustedes de que esto les convierte en una rarísima anomalía verdad malo o no debería ser no bueno hay tenéis a los hermanos Gallagher por ejemplo el mundo de la música está llena de historias de hermanos que no han acabado del todo bien los hermanos Cano Cano hay Pimpinela que han aprovechado discuten ya en el escenario pero ahí la venta no yo sí han sabido Karamazov Locarno sus hermanos éxito hermanos de éxito de la música española están ustedes Azúcar Moreno eso es así