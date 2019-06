Escucha las noticias de las 16:00 (04/06/2019)

ha reunido con Theresa May y acaban de comparecer juntos ante la prensa se ha esforzado Tram por dar una imagen de relación especial entre los dos países se han salvado las formas pero el presidente norteamericano ha dejado algunos de sus habituales comentarios controvertidos también ha hablado de un posible acuerdo comercial en el futuro Londres Begoña Arce buenas tardes

buenas tardes según Donald Trump el futuro acuerdo comercial entre EEUU y el Reino Unido una vez concluido el Brexit puede ser el doble o el triple de importante que el actual pero cuando le han preguntado si el acceso a la sanidad pública formaría parte de la negociación como ha sugerido el embajador americano desatando la alarma entre los británicos Trump no lo ha dudado

sería tarea yo creo que a todo en un acuerdo comercial está sobre la mesa y que cuando estás negociando un tratado todo está sobre la mesa incluida la sanidad pública todo lo demás ha revelado que el líder de la oposición que estábamos escuchando Jeremy Corbijn había solicitado una entrevista con él y que él se había negado el Partido Laborista efectivamente ha confirmado que hubo esa petición no ha indicado cuándo se hizo Trump ha descrito Acor viene en esta conferencia de prensa como una fuerza negativa el presidente americano con mucha imaginación y poca veracidad han firmado que miles de personas han estado en las calles de Londres a clamando le ha negado que hubiera habido protestas estas son noticias falsas ha dicho por último ha afirmado que los miembros de la OTAN que no han contribuido con el dos por ciento al producto interior bruto en gastos de defensa deben cumplir con sus obligaciones porque no es una opción pues