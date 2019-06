Las noticias de la Comunitat Valenciana, 18:03 (04/06/2019)

el titular del Juzgado de Instrucción número diecisiete de Valencia ha rechazado la petición de la hacía de la Generalitat de practicar diligencias complementarias en la causa por presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno en la que ha procesado al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y otros ex altos cargos y empresarios

la Abogacía pedía como diligencias que la magistrada acordará que los medios técnicos que correspondan determinarán si hubo desviación en el coste de la obra del circuito que no pudo analizar el interventor en su informe la jueza ha respondido con una negativa esta solicitud de la Abogacía porque ha argumentado ya está cerrada la instrucción y por tanto considera que no es posible pedir nuevas diligencias ahora esta acusación tendrá que decidir si presenta su escrito de acusación pide la apertura de juicio oral

Voz 1

01:39

te imaginas pasar una noche con Steen Rafael John Legend Katy un menú Roger Hodgson de Supertramp in vivo Heart in Osborne Pitingo Armando Manzanero y Mocedades y muchos más entradas a la venta en Star Light festival punto com