Voz 7

01:04

buenos días vecinos buenos días juegan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponemos un apunte de la ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena meterse en la web y lo calcula en un momento además si quieres te la ponen en el mismo día