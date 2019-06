Las noticias de Castilla y León, 18:03 (04/06/2019)

Voz 0882

01:03

la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado la supuesta vidente de origen brasileño que se encontraba irregularmente en España por estafar a tres personas en Burgos les pidió un depósito de dinero para quitarles el mal de ojo pero luego no se lo devolvió la mujer que fue detenida en Colombia ha sido condenada a tres años y seis meses de cárcel y nueve meses y un día de multa por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía no obstante la condena de prisión será sustituida por su expulsión de España y la prohibición de que regrese al menos en diez años también tendrá que devolver los ciento treinta y cinco mil euros y varias joyas Veinticuatro joyas que sacó a dos de los clientes a los que estafó mientras la tercera víctima a la que estafó nueve mil euros no ha querido reclamar la devolución las mujeres se ofreciera anuncios para trabajos de Talal bajo el nombre de Santa ofreció a cada una de las víctimas quitarles un supuesto mal de ojo para lo que les pedía que depositar en un neceser cerrado con un candado diversas cuantías dinero dice