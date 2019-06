Escucha las noticias de las 20:00 (04/06/2019)

no veinticinco hola buenas tardes las acusaciones han puesto hoy voz a sus conclusiones en el juicio de Bruselas y este martes nos ha dejado una llamativa discrepancia entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado en torno a uno de los elementos medulares de la acusación el uso de la violencia lo que convierte la sedición rebelión lo que sucedió en Cataluña entre marzo del dos de octubre de dos mil diecisiete fue un golpe esta haber atacado gravemente el orden constitucional cimientos legales Dios de hecho métodos correctivos tiritando la violencia la aquellos momentos que ha sido necesario

de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales de el Plan E llevado a cabo por parte de los acusados

esta va a ser una de las claves de la futura sentencia de este juicio que queda ahora pendiente de escuchar las conclusiones de las defensas lo fundamental de la crónica de este martes pasa por el Supremo que hoy ha paralizado la exhumación de Franco prevista para la próxima semana los jueces argumentan que buscan evitar mayores perjuicios en el caso de que finalmente prohibieran sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos la familia Franco no puede ocultar hoy su satisfacción Luis Felipe Utrera Molina es su abogado

mi cliente es ahora mismo respiran aliviados es fundamental que la Sala haya he considerado que los argumentos jurídicos que han presentado esta parte son al menos dignos de considerar

María Chivite no está desafiando la dirección del partido insisto más allá de las acusaciones amenazas críticas que me pueda suponer que Bildu cuando esos plantea que con Bildu no podemos yo insisto y con Vox tampoco