Escucha las noticias de las 21:00 (04/06/2019)

Ángels Barceló la presentación de las conclusiones definitivas en el Tribunal Supremo en el juicio del pluses ha coincidido con el balance del año de gestión de Torra al frente de la Generalitat día de balance en lo político y también de reacciones después del relevo en la jefatura de los Mossos un cambio que ha justificado el conseller de Interior en la necesidad de recuperar fuerzas y confianza después de un periodo de gran inestabilidad hay dificultades ha dicho profundiza más en este tema después de repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches Nos vamos a centrar en el papel de los Mossos durante estos hemos años sin el protagonismo y peso que han tenido en el juicio celebrado en el Supremo un juicio en el que se han mantenido las discrepancias entre Fiscalía y Abogacía del Estado entre rebelión y sedición entre el argumento de que hubo un golpe de Estado con violencia que la violencia no es un elemento estructural del SES por cierto en el Supremo la otra noticia de hoy ha sido la paralización cautelar de las su moción de Franco con doble protagonismo hoy para Vox en lo jurídico y también el lo pone por la reunión que han mantenido en el con el Partido Popular en el Congreso la primera reunión con deseo de llegar a un acuerdo pero sin una hoja de ruta definitiva buen entendimiento según ha dicho el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros desde el PP su número dos ha hablado de encuentro interesante y fructífero con el objetivo de conformar gobiernos que Teodoro García Egea llama de la libertad frente a los gobiernos del cambio

Javier Torres la suspensión de los cuatro diputados que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo no les priva de su titularidad del cargo de diputados lo que significa que mantiene la condición de miembros de la Cámara esto es lo que sostiene el informe de los letrados del Congreso que mañana debe la Mesa del Congreso y que tiene una consecuencia clara la suspensión

son no afecta para nada al cómputo de la mayoría

los votos de la Cámara siguen siendo trescientos cincuenta los diputados in por lo tanto la mayoría absoluta sigue estando en los ciento setenta y seis

el futbolista José Antonio Reyes conducía a más de doscientos veinte kilómetros por hora en un tramo limitado a ciento veinte según ha podido confirmar la Guardia Civil de Tráfico y recoge la agencia Efe aunque no se puede determinar la velocidad exacta a Isaac Tanos lo cuenta María olido el director de la DGT Pere Navarro

