Escucha las noticias de las 22:00 (04/06/2019)

otro día en el que hay que buscar la noticia en los despachos políticos y en los tribunales hemos asistido a la primera escenificación de la voluntad del PP de alcanzar acuerdos con Bosch primera reunión de representantes de los dos partidos de momento ya saben ciudadanos evita sentarse en la mesa sólo habla de acuerdos con el PP ignorando los imprescindibles votos de la ultraderecha para acceder a cualquier Gobierno sea autonómico sea municipal necesita el sí de Vox pero para Ciudadanos Vox es un vacío en el espacio y en el tiempo y en los tribunales hemos empezado a escuchar las conclusiones de las acusaciones en el juicio del puse la Fiscalía que no sólo no ha modulado ni rebajado sus peticiones de condenas sino que ha elevado lo que sucedió en Cataluña en el otoño de dos mil diecisiete a la categoría de golpe de Estado un concepto que no había utilizado hasta ahora y así se ratifica en su acusación de rebelión y la Abogacía del Estado mantiene la de sedición porque dice que la violencia no fue estructural dos puntos de vista diferentes y sin movernos el Supremo la confirmación de lo que ya intuíamos ayer que paraliza cautelarmente la exhumación de los restos de Franco el Gobierno quería que fuera el lunes que viene Innova a poder ser los familiares del dictador están comprobando el funcionamiento de el estado de derecho y como de escrupuloso es el Tribunal en la defensa de sus derechos algo que el dictador nunca hizo nunca cumplió eso sí deja el Tribunal para la historia el reconocer a Franco como jefe de Estado desde el uno de octubre del treinta y seis en plena Guerra Civil y así entre la política y la justicia ha transcurrido el día Ángels Barceló