Escucha las noticias de las 05:00 (05/06/2019)

Voz 0907

00:19

corre la suspensión dicen los letrados les priva del ejercicio no podrán votar no podrán ejercer sus funciones pero no de la titularidad del cargo el informe que estudiará este mediodía la Mesa del Congreso deja también abierta la posibilidad de que esos cuatro diputados suspendidos además no cobren su sueldo desde el mismo momento en el que fueron elegidos el pasado veintiocho de abril tal y como habían solicitado ya Ciudadanos y vamos