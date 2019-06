Las noticias de Aragón, 06:50 (05/06/2019)

la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales sea trasladado a los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar en Zaragoza abrirá sus puertas a partir del día veinticinco de marzo se ha puesto a disposición de los usuarios el teléfono nueve siete seis setecientos unos setecientos cinco donde podrán obtener a partir del día veinte de marzo información especializada o cita previa cuando sea necesario no olvide que Sin cita previa no se dará

Voz 14

07:05

Estudió Ingeniería Económica muy bien muy bien hay muchísimas oportunidades me gustaría algo pues con cierta responsabilidad que me sienta valorado en mi puesto de trabajo como que aspiro algo más concreto no me gustaría coger cualquier cosa aunque hoy en día es verdad que tengo un montón de compañeros acaban trabajando en puestos de trabajo que no tienen nada que ver