Las noticias de Galicia, 06:50 (05/06/2019)

el siete y ocho de septiembre a voy More todas

once vueltas cortos Orquesta Mondragón Cepeda

no entra ya en festival de la luz punto es it descubre todo novedades

esa idea cuestión para ser o no ser Leite quiso ello Good Lasa pastoreo de Galicia porque todo que es de verdad acaba dañando

en Pontevedra Ramón me yo qué tal buenos días el cielo nublado en Pontevedra tenemos ahora mismo once grados diez en Villagarcía Vigo María Díaz buenos días aquí también nublado con trece grados antes

o Pablo nube sin lluvia nueve grados bueno de momento bajan las temperaturas los deportes no fue una mala jornada en Segunda para los equipos gallegos Lugo y Depor empataron a los lucenses les sirve para salvar la categoría Sara Mejide

pues venta Renault promoción paliza del tres al treinta de junio limitada siete mil quinientos regalos gastos de gestión no incluidos consulta condiciones en con tus neumáticos punto com

pero no sólo a los trabajadores

que gobernó galego non autorice esa Nova operación especulativa

que está poniendo en marcha Villar Mir no

el mes de mayo se cerró con cinco mil cuatrocientos veintiuno desempleados menos en Galicia un descenso del tres coma veintiséis por ciento sensiblemente por encima de la media estatal en la Comunidad hay ciento sesenta mil ochocientas cinco personas sin empleo el dato interanual también es positivo en un año se redujo el paro C quince mil ochocientas noventa y una personas casi un nueve por ciento se firmaron noventa y cinco mil doscientos contratos nueve de cada diez de carácter temporal y la afiliación a la Seguridad Social creció en siete mil ochocientos catorce cotizantes franca Arteche de la zaga valoraba así los datos

en crónica política aumenta la presión sobre Feijóo para que vuelva a presentarse la vicesecretaria de Comunicación del PP Marta González espera que no haya ni que pedírselo ya da por hecho que con Feijóo la victoria está asegurada sin él del escenario es muy diferente

bueno yo espero sinceramente que no tengamos ni siquiera esa disyuntiva es evidente que la primera parte de la pregunta es decir que con Feijóo tendríamos facilísimo

no es posible desalojar les es posible entrar lógicamente a repartir fondo sobre la base de quieres objetivos a permitir esta provincia se guardia tener una red clientelar cuyo único objetivo es mentira

Voz 1052

09:30

adiós diciendo estatal de Podemos comparo Iglesias afronte está empeñada en destruir este grupo parlamentario en destruir la convivencia destruir a confluencia o marea como grupo parlamentario En Marea como propósito político no me propiedad de de Pablo Iglesias no os esperamos poder recomponer eso desde luego pero pero esto es muy difícil porque depende de nos