de tal modo India lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado no bastaba con convocar se ha exigido un paso más que es incitar

a enfrentarse exaltar hubiera pasado por ejemplo que el 23F ese discutirá su tipicidad ya que la existencia de la violencia física pues queda limitada a esas zancadillas au ese zarandeo al teniente general Gutiérrez Mellado que en paz descanse una organización criminal que ha hecho de la administración catalana de todos los catalanes su particular cortijo

Cop da Stat han violencia organizada Zambrana al veintitrés de FAP par Patronat para una organización criminal que gobernaba una autonomía así define es la Fiscalía el cava pasaba a Cataluña la ruptura del dos mil Design Aitor Álvarez qué tal día bon día Joan Aus cuatro hembras para Ministerio Fiscal argumentaban Hachette al Tribunal de al las prosas Such banco maestra revalidó Inma al Barça

yo al Fiscal Javier Zaragoza Don aparece toda la violencia Karra marcas para expresada motas formas no hace faltar los militares

a otra miembras dado el Ministerio Fiscal echó ya había Good una organización criminal Totti a diferencia da Vox la Fiscalía no imputa a Assange para que organización criminal han una escrita conclusión Small contundente Javier Zaragoza Fidel Cadena Consuelo Madrigal y Jaime Moreno bando estaría Mista cuatro horas al ni cada

con Oriol Junqueras veinticinco y la malversación consideran que en ausencia de apuntó Junqueras es al máximo responsable de la trama Rull Turull Romeva Eivasa informe School augura dos fins al final de territorios a la acusa de impedir Shell lleva policías la puerta Palamós al titular de Exteriores internacionalidad un proceso ilegal a Ford de la trama a la forma parda al núcleo dudas las salas trata es ya ida basa día hastío presiona al sindicato Parker facilite sino el Raffarin de querellas considera la facilitador al Parlament que su papel es Basic partos ámbulo pala estrategia que va a la Cámara catalana con conexión o la da el referéndum mes base ella que iba a las islas aclara o unilateral al Parlamento Pals Jordi parciales de cita dos da la masa par Fe a factible al alza menos fiscales consideran que es una POTA aclara violencia e intimidación que hay sitúa líder tal AENA seis coma Cavs Borrás Mondo Vila par mal Barça dan su país adelantos no sólo sobraba activas considera darían al sida algo Chamonix la Fiscalía ante el arrabal leyó parque Veu Culp Isma el ante la sadismo Parken hoy veo una violencia estructural y organizada

uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales y de el Plan E llevado a cabo por parte de los acusados

también a expuso las conclusiones definitivas lo última acusa Siol última par acusatoria que es vox la acusación popular de a penas de Afinsa y da traslado mantengan que Cataluña no

Voz 0931

04:35

el quinto reflexionaba She a quietas cree ya argumentar ante Auschwitz salda la Fiscalía Náquera la rueda de prensa da Valence se oprime a indagar aunque iba de a Valence me sabía debatirá las cifras macroeconómicas Paktika Cataluña ve casi la Generalitat no temes es el déficit fiscal Albert Prat al president hospital apartaban a Pedro Sánchez captor ni que recupere la figura de Al rato