Voz 1275

00:06

qué tal buenos días han bajado bastante las temperaturas hace más fresquito esta mañana y a mediodía las máximas serán de diez grados menos que hace un par de días máximas de veinticinco y Ciudadanos quiere presidir la Asamblea de Madrid el PIB dice que no es el momento de pedir sillas la formación naranja ha puesto la primera petición sobre la mesa para comenzar las negociaciones con los populares con los que se van a reunir a lo largo de la semana tienen ya incluso un nombre en mente el de Ángel Garrido ex presidente madrileño que se pasó a Ciudadanos antes del XXVI EM anoche tras el Comité Ejecutivo Regional del PP el director de campaña de Isabel Díaz Ayuso Alfonso Serrano echaba valores fuera a esta nueva exigencia de ciudadanos que no resuelve la encrucijada en la que la derecha encuentra ahora mismo o formar gobierno con el apoyo de Vox o dejar paso a la izquierda Ignacio Aguado Alfonso Serrano queremos presidir la Asamblea de Madrid