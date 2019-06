qué tal buenos días con más nubes y mucho menos calor que estos días de atrás mañana fresquita a esta hora con trece grados en la Gran Vía a mediodía como muchos alcanzarán los veinticinco grados nuevo varapalo a las políticas del PP Madrid en materia de vivienda el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado la sentencia que anula la venta de más de tres mil pisos sociales del antiguo y a un fondo buitre una operación que se lleva a cabo en dos mil trece por el Gobierno de Ignacio González los magistrados rechazan el recurso de la comunidad dicen que no justificó porque declaraba innecesarias estas viviendas cuando más del ochenta por ciento estaban ocupadas por personas en situación de necesidad el fallo no es firme cabe recurso ante el Supremo y desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid su presidente Quique Villalobos está convencido de que habrá recurso pero también de que los afectados seguirán peleando en contra de esta venta

será recurrida porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid el Partido Popular es lo que nos ha demostrado me no que aunque Garrido dijese que sí que estuvo mal que se arrepienten luego a la hora de la verdad recurren inglés vuelven a a poner otra piedra en el camino a legales adjudicatario

otra sentencia de las últimas horas con en jaque en este caso al Ayuntamiento de Manuela Carmena y al protocolo anticontaminación que aprobó al inicio de la legislatura el Tribunal Superior de Justicia dice que las medidas de restricción al tráfico tienen que publicarse en el Boletín de la Comunidad antes de hacerse efectivas algo que hasta ahora el equipo de Carmena no ha hecho el fallo puede suponer la anulación de miles de multas Alfonso Ojea

el alto tribunal madrileño declara nulos dos puntos del decreto anticontaminación del año dos mil quince que firmaba Inés Sabanés dos puntos referidos a la entrada en vigor de las medidas anticontaminación en los días en los que la suciedad ambiental obliga a activar los protocolos de restricción del tráfico rodado la liquidación judicial de estos preceptos de estos artículos llega porque el Ayuntamiento no publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las medidas de restricción del tráfico antes de que entraran en vigor lo que impide la información al ciudadano sobre sus derechos y sobre sus deberes según la empresa de vuelta que es quien presentó el recurso está decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a suponer el reintegro del importe de esos asestados a los ciudadanos que fueron en su momento denunciados

Ciudadanos quiere la presidencia de la Asamblea de Madrid a su primera petición en las negociaciones aunque el PP dice que no es momento de pedir

Casillas Isabel Díaz Ayuso se reúne hoy por cortesía coles socialista Ángel Gabilondo los trabajadores de mantenimiento de la Universidad Autónoma se manifiestan hoy a las nueve coincidiendo con la segunda jornada de la Ebay exigen estabilidad para la plantilla la empresa Ferrovial no les garantiza la prolongación de sus contratos a partir de ahí

