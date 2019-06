Las noticias de Asturias, 07:50 (05/06/2019)

buenos días el paro baja en mayo en Asturias casi un tres por ciento los sindicatos denuncian que el empleo que se crea es temporal y que más de la mitad de los setenta mil parados asturianos carecen de prestación muere otro tractoristas aplastado esta vez en grado es el tercero en un mes el Gobierno asturiano intensifica el control de la disponga asiático pero advierte de que su erradicación será imposible en cuanto el tiempo esta mañana tenemos cielo cubierto después de una noche en la que llovió además lo hizo de forma intensa en algunos momentos la temperatura es de catorce grados en Oviedo doce en Gijón trece en Avilés y en Llanes once en Mieres Langreo hoy Luarca hoy estará muy nuboso o cubierto con lluvias débiles que remitirán en intensidad al final del día cota de nieve en torno a mil seiscientos metros Temperaturas en descenso el viento será del oeste en el litoral y flojo del noroeste en el interior la inestabilidad se va a mantener en los próximos días mañana estaremos en alerta por vientos fuertes en zonas de montaña puede producirse alguna tormenta Marti Martín Valle nos acompaña en la técnica

Voz 0174

05:01

el abogado del único sospechoso del crimen de Sheila Barrero hace quince años afirma que el nuevo informe hecho por la Guardia Civil que señala sin duda dice este documento a su cliente no es concluyente como afirmó la delegada del Gobierno Delia Losa pide la dimisión de la delegada califica el informe de marrullero hoy azul afirma que no aporta ninguna prueba nueva comenzaron ayer las pruebas de Selectividad en Asturias examinaron de Lengua y Literatura e Historia Joyce se enfrentan a otras materias en busca de la nota que les permita estudiar lo que quieren son los estudiantes que han finalizado el bachillerato y que ahora realizan esta prueba es sin embargo el cuarenta por ciento de ellos no tienen claro qué titulación quieren cursar algo que para el rector de la Universidad de Oviedo Santiago García Granda es un problema grave cree que la clave está en mejorar la orientación en la etapas de secundaria