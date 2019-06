Voz 1275

00:06

qué tal buenos días hace fresquito esta mañana han bajado las temperaturas y lo vamos a notar también a mediodía máximas hoy de veinticinco grados diez menos que hace dos días empieza de nuevo el movimiento en la Asamblea de Madrid desde este miércoles los ciento treinta y dos diputados electos en las urnas pueden recoger sus credenciales el día once Se constituye el parlamento madrileño todavía no hay ningún acuerdo sobre la mesa todo lo contrario en los últimos contactos entre PP y Ciudadanos que aún no se han sentado a negociar lo harán a lo largo de esta semana no dejan resuelto el principal escollo si van a aceptar los apoyos de Vox o si por el contrario van a dejar paso a la izquierda Ignacio Aguado líder de Ciudadanos ha puesto la primera condición sobre la mesa antes de hablar con el PP quieren presidir la Cámara de Vallecas incluso creen que el ex presidente Ángel Garrido sería un buen candidato para ese puesto en el PP no concretan si están dispuestos a aceptar esta propuesta Ignacio Aguado Alfonso Serrano queremos presidir la somos