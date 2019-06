Las noticias de Navarra, 07:50 (05/06/2019)

Voz 0647 00:00 buenos días a la una de la tarde es el momento previsto para el comienzo de las conversaciones en este caso entre la socialista María Chivite Illa todavía presidente en funciones Uxue Barkos de Geroa Bai conversaciones a iniciativa de la dirigente Navarra del PSN para tratar de lograr la investidura con el apoyo de Geroa Bai Podemos

Voz 0647 00:43 las que ha matizado en las últimas horas uno de los pesos pesados de esa formación socialista escucha

Voz 2 00:48 hemos a José Luis Ábalos acompañada eh

Voz 3 00:51 María Chivite no está desafiando a la dirección del partido insisto más allá de las acusaciones amenazas críticas que me pueda suponer que en Bildu cuando unas plantea que con Bildu no podemos yo insisto y con Vox tampoco

Voz 0647 01:08 es que sería necesaria la abstención de EH Bildu para la investidura de María Chivite por lo demás hay otras noticias que les vamos contando en estos titulares con Mamen García buenos días hola buenos días las cifras del paro que baja en mil trescientas dieciocho personas en el último mes

Voz 1432 01:25 el número total de desempleados en Navarra se sitúa en treinta y un mil doscientos sesenta y tres personas y el número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó una cifra récord doscientos ochenta y nueve mil afiliados son siete mil trescientos más que en el año anterior

Voz 0647 01:37 la segunda jornada en los exámenes de la nuevas

Voz 1432 01:40 la actividad tres mil doscientos ochenta y cinco alumnos afrontan desde ayer estas pruebas de evaluación para acceder a la universidad las calificaciones se podrán conocer a partir del doce de junio se espera que el porcentaje de aprobados no baje del noventa y seis por ciento una tasa que refleja el buen nivel de Navarra según la coordinadora de estos exámenes en la Universidad pública

Voz 0647 01:59 además hoy hablamos de la seguridad de los ciclistas

Voz 0647 02:13 de garantía Carlos Miranda Bretos vecino de Silva de cuarenta y dos años es el nombre de el último ciclista fallecido en carreteras navarras son tres en poco más de dos semanas y en este caso Carlos Miranda descendía el puerto de erró en dirección a Zubiri quedó herido muy grave tras colisionar con el turismo conducido por un hombre de setenta y ocho años que por lo visto no paró inicialmente el pasado diez nueve de mayo falleció un ciclista de sesenta y siete años tras caerse en un camino rural en la idea de Olza el sábado murió otro ciclista profesor en Donatella tras quedar gravemente herido por una caída de su bicicleta siete y cincuenta y cuatro minutos vamos a mirar al cielo conocemos el tiempo

Voz 1432 03:11 pues está lluviosa en toda la comunidad a estas horas cielos cubiertos así esperemos que estén a lo largo de la mañana y temperaturas que rondan los once grados

Voz 0647 03:48 por el azar

Voz 0647 04:41 se celebra hoy el Día Mundial de la donación de órganos una solidaridad de la que Navarra es un referente nacional y que ella ha salvado más de dos mil vidas y para ello cuentan ahora con una nueva herramienta información de Nerea la Riu

Voz 1628 04:54 la mayoría en la cartera llevamos DNI tarjeta sanitaria de crédito o de biblioteca nos proponen una nueva la de donante de órganos o como la llaman el mejor carnet del mundo el que en Navarra ya salvado más de dos mil vidas como la de Antonio García

Voz 13 05:08 alguien dijo que si en algún sitio alguien con todo el sentido como alguien que yo le estaré eternamente agradecido por haber hecho lo que debía en ese momento son muchos años con una espada de Damocles encima y tú te vas dando cuenta cómo te va llegando la hora que está pegando en la puerta la muerte la muerte está pegando en tu cuenta eh y necesita es un órgano para escapar

Voz 1628 05:29 el carné se puede obtener por Internet en la web soy donante de órganos punto o RG o acudían de diez a una a la carpa que instalarán por motivo del Día Mundial del Donante en Carlos III

Voz 0647 05:40 es una buena noticia sin duda pero también hay otras

Voz 0647 05:50 Pamplona cuenta ya con su primer corredor escolar seguro mosaicos coloreados de rojo naranja Over the dibujan ese recorrido los encargados de darles color son ciento veinte alumnos de distintos colegios del entorno de Mon jardín esta iniciativa denominada entorno escolar de Mon jardín incluía ampliar las zonas peatonales que preceden a los pasos de cebra ir reducir la presencia del coche actuaciones que buscan cumplir con un objetivo mejorar la seguridad de los más de cinco mil alumnos que se calcula que circulan por esa zona a diario del Ayuntamiento de Pamplona quiere trasladar este tipo de actuaciones a más barrios de la comarca

Voz 0647 06:45 y en Tudela siguen los trabajos de excavación en una necrópolis en la zona del colegio torre en Monreal

Voz 15 06:51 más de trescientas treinta tumbas islámica se han encontrado por el momento en esta necrópolis en la que han aparecido distintos tipos de enterramientos de entre los siglos XI y XV todos cumplen el rito islámico según el cual los cuerpos deben mirar hacia La Meca cabe destacar los hallazgos de la segunda fase en la que algunas fosas tienen una profundidad de casi un metro y medio y se encuentran en escalonamiento pero sobre todo llama la atención la aparición de dos osarios es decir fosas en las que se amontonaban los huesos de varias tumbas que se aprovechaban para nuevos enterramientos desde marzo de este año se han excavado en dos zonas aledañas al colegio Torre Monreal pero es probable que haya hasta seis mil metros cuadrados con hasta tres mil tumbas aún sin descubrir

