Las noticias de Aragón, 07:50 (05/06/2019)

hola qué tal muy buenos días un muy buen principio de las negociaciones así valoraron PP y Ciudadanos ayer el comienzo de las conversaciones para alcanzar pactos de gobierno en Aragón hoy seguirán hablando parece que se dirigirán oficialmente el Partido Aragonés para que se sume a esa negociación mientras el PSOE también se mueve ayer unió a su comisión negociadora en Aragón para definir su estrategia aunque de momento no mueve demasiada ficha recordaremos también que el paro bajó en más de tres mil personas en mayo y que la Universidad de Zaragoza pondrá en marcha el próximo curso tres nuevos grados y en cuanto al tiempo cielo cubierto por la mañana con chubascos por la tarde

quién me iba a decir que encontraría mi vocación

sin mariconadas decir que iba a aprender a estudiar colegio de verano Piquer jornada de puertas abiertas el sábado ocho de junio a las nueve y media en colegio Sagrada Familia hacia las once y media en Ciudad Escolar Pignatelli en Zaragoza quien te lo iba a decir estás de

me quedo con la Ley del Voluntariado con un plan de infraestructuras de Sanidad con pacto por las infraestructuras un pacto por la Sanidad refrendar algo que los formación de enfrentábamos que la libertad educativa hemos hablado de políticas económicas hemos hablado de política de un modelo fiscal justo para el conjunto de la economía aragonesa

sobre la búsqueda de desacuerdos quieren cerrar con el Partido Aragonés los aragonesistas ayer a última hora de la tarde al menos aseguraron a esta redacción que no habían tenido ninguna comunicación oficial por parte de PP Ciudadanos

me parece muy complicado que Bush esté en un acuerdo con Ciudadanos por quien el decálogo del partido naranja entre otras cosas se recoge la defensa del Estado de las autonomías y la defensa de los derechos de las personas LGT Bailey el PSOE aragonés por su parte también se empieza a mover ayer se reunía su comisión negociadora fuentes socialistas apuestan por una mayoría centrada Ike de estabilidad sin verbalizar lo claramente parece que la primera opción del PSOE sería un acuerdo con Ciudadanos en el que también esté el Partido Aragonés

la comisión negociadora del PSOE está formada por el secretario de Organización Dario Villagrasa y los secretarios provinciales de Zaragoza Huesca y Teruel los socialistas empezarán a definir hoy su estrategia y su calendario de contactos Javier Lambán ha mantenido conversaciones telefónicas con los líderes de otros partidos pero la negociación de forma oficial no ha comenzado con nadie

sí y además dice que con él se considera un hombre de partido por lo que va a seguir la disciplina marcada por el PSOE tiene previsto no obstante a hablar con Ciudadanos y espera que eso pueda ser a lo largo de esta semana

Voz 1337

04:33

la disciplinada en mi partido y lógicamente no voy a anticipar ningún paso que no deba no pero sí la voluntad mía es ponerme en contacto con con José Luis cadena como como cabeza de lista decidida