Las noticias de Cantabria, 07:50 (05/06/2019)

qué tal están buenos días calles mojadas lluvia débil a esta hora en la capital Lee temperaturas que han caído tenemos poco más de trece grados en este momento en el centro de Santander vamos hasta Torrelavega Joaquín Díaz qué tal buenos días o labores de Sorín aquí con doce grados hasta ahora o Alex la temperatura de Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días o la Fermín buenos días arregladas jornada con lluvia tenemos doce grados de temperatura en el centro de Castro trece grados en Laredo y San Vicente de la Barquera once en Potes y siete en Reinosa mañana pasada por agua con lluvias por la tarde esa lluvia dice la previsión cesará incluso tendremos algún que otro claro y las temperaturas máximas caen significativamente como mucho diecisiete grados en la costa dieciocho en Torrelavega en Potes trece de máxima en Reinosa

ojo con la lluvia en la calzada y les pedimos también precaución en la autovía A sesenta y siete por la niebla entre Cañada y Arenas de Iguña sea cual sea tu coche si lo desarma hacemos pieza de darías cuenta de que la mayoría de ellas las hemos fabricado en voz por eso aunque no les hablemos conchas se puede decir que en casi los fabricamos por eso es lógico que a la hora de cuidar y reparar tu vehículo cualquiera de nuestros quince talleres en Cantabria te garantice el mejor servicio talleres Bosch Car Service en Cantabria cuidamos de tu coche como nadie

te cincuenta y dos minutos de la mañana hasta seis nefrólogos del hospital de Valdecilla recibieron cobros irregulares de una multinacional la multinacional alemana Fred seniors la empresa líder mundial en productos para diálisis la información la publica hoy el diario El País seis nefrólogos cántabros que habrían recibido casi seis millones de euros a cambio de información privilegiada de concursos públicos y de la derivación de pacientes a sus centros en este caso al centro de diálisis que está ubicado en la capital en el zoco gran Santander información del país a partir de la investigación que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia de EEUU Ike ha desvelado ya pagos irregulares de esta multinacional a varios profesionales de varios médicos españoles estos pagos habrían generado importantes beneficios para la empresa el país rico coge los nombres de varios de los facultativos canta los que habrían recibido esos pagos presuntamente irregulares los más destacados los dos ex jefes de la Unidad de Neurología de Valdecilla Ángel Luis de Francisco y Manuel Arias son Rodríguez el que fuera durante muchos años coordinador de trasplantes de Cantabria el doctor Julio González Cotorro de acuerdo con la investigación todos los médicos implicados de Valdecilla habrían recibido cinco millones de euros por la compra de la clínica de diálisis situada en el centro Zoco gran Santander y unos setecientos cincuenta mil euros más correspondientes al cinco por ciento de la facturación de esta clínica entre dos mil cuatro y dos mil nueve clínica a la que presuntamente derivaban pacientes el país ha puesto en contacto con la dirección de Valdecilla que además de informar de que todos los médicos están ya jubilados se ha comprometido a investigar dice textualmente cualquier actividad o compra o practica perdón irregular de la que se tenga conocimiento por su parte los facultativos presuntamente implicados no han querido hablar con en el periódico más cosas trágico accidente laboral en ARCO en Santillana del Mar un trabajador de cuarenta y ocho años vecino de ganso de Torrelavega la fallecía el lunes mientras trabajaba en unas obras de saneamiento según el uno uno dos el trabajador quedó sepultado tras un desprendimiento de tierra y falleció en el acto el concejal de Seguridad de Torrelavega Pedro Pérez Noriega asegura que el accidente se pudo haber evitado un accidente

el Partido Regionalista plantea por primera vez la posibilidad de gobernar en solitario de formar un gobierno monocolor que no tendría mayoría pero que estaría dispuesto a buscar los apoyos necesarios en el Parlamento para sacar delante de sus iniciativas es la idea que los regionalistas expresaron ayer al Partido Popular en la primera reunión de la ronda de contactos que ha iniciado el PRC como vencedor de las últimas elecciones autonómicas hoy se reúnen precisamente con el socio de gobierno con el partido socialista Paula Fernández eso a secretaria de Organización regionalista

asentadas las mayorías la mayoría que ha conseguido el Partido Regionalista en las pasadas elecciones el Partido Regionalista considerar que podemos tener un gobierno con estabilidad en un Gobierno que no necesita una mayoría absoluta en el Parlamento lo hemos traslado al Partido Popular y estamos somos construcción de negociar con las distintas fuerzas políticas del Parlamento de Cantabria esa posibilidad

las residencia dos personas mueren al día en el trabajo hay que pararlo te presentamos la página Web cultura preventiva UGT punto com En ella podrás encontrar información ya herramientas que te ayudarán a eliminar los riesgos laborales recuerda la cultura es la mejor herramienta preventiva es un mensaje de UGT Cantabria financiado por la fundación estatal para la prevención de riesgos laborales la FSP Ministerio de Trabajo migraciones y Seguridad Social Gobierno de España soy David Ortiz de gasóleos a domicilio

el hospital veterinario Tomás Bustamante pone a su disposición un servicio diario y permanente de Traumatología en manos de un experto especialista para que tu mascota no tenga que esperar hospital veterinario Tomás Bustamante comprometidos con la ciencia allí el bienestar animal

cultura preventiva UGT punto com En ella podrás

Voz 6

08:15

si te has preguntado porqué las tierras de las anchoas hasta la playa de El Sardinero estamos buscando llega a fibra televisión móvil y lo que no esperas R cifra punto com