Las noticias de Canarias, 09:02 (05/06/2019)

Voz 2

00:28

también por Coalición Canaria quiso tener contacto haciendo eco con el Partido Popular a ellos no solicitaron una reunión las ha atendido pero eso no cambia absolutamente nada nosotros tenemos en Canarias un comité de pacto al que que yo formo parte en este momento como hemos dicho desde la semana pasada no le corresponde a los partidos que ganar las elecciones y me lo que me ganara las elecciones como es el caso de Coalición Canaria y Partido Socialista hacer una ronda de contactos a nosotros ya no una situado el Partido Socialista asistiremos voy a la a la reunión de ahí en adelante pues veremos todas las opciones que hay de conformar gobierno en Canarias