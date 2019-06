Las noticias de Aragón, 10:02 (05/06/2019)

Voz 3

00:27

no en el Gobierno de Aragón se tendría que conformar una una Consejería de Medio Ambiente yo creo que sería uno de los requisitos que pondría porque no se puede esa compatibilidad que tiene ahora a Agricultura y Medio Ambiente no yo creo que realmente el medio ambiente tiene que pasar no del artículo cuarenta y cinco implementarse nuestras vidas cotidianas yo creo que la ciudadanía está mucho más sensibilizada en cuestiones de vida cotidiana y se va avanzando pero indudablemente tiene que haber un pacto institucional