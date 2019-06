Las noticias de Castilla y León, 10:02 (05/06/2019)

Voz 1239

00:32

sí la tendría que hacer una forma equilibrada para atar los territorio yo me parece muy injusto porque estos días me estoy informando también y yo que se está viendo Twizy cosas si yo que se había por ejemplo un chaval que ya veinticinco estándares estudiados hice si foses de no sé si era de Cantabria me quedarían cinco de Extremadura seis de no sé donde otros pocos hice y como soy de Castilla no me quedan otros cuarenta pasa que es una burrada ahí sí que pienso que tendría que estar más centralizada la educación porque no es justo que las pruebas de distintas que luego todos tengan las mismas posibilidades a la acción