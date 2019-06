Las noticias de Andalucía, 11:03 (05/06/2019)

la operación se inició por parte de la Policía Nacional tras detectar desde principios del pasado mes de abril que se había incrementado sustancialmente el robo de vehículos de alta gama en diferentes puntos de la Costa del Sol Se estima que han podido saltar más de sesenta vehículos utilizaban prácticamente tres minutos para llevar a cabo el asalto están acusados los seis detenidos además de homicidio a un empresario al que llegaron a secuestrar durante varias horas la operación continúa abierta no se descartan más detenciones en las próximas semanas

gracias Jesús la consejera de Empleo Rocío Blanco comparece en el Parlamento para presentar los presupuestos de su departamento que bajan un doce coma trece por ciento ciento cincuenta y seis millones de euros según acaba de detallar la consejera quién insta a comparar el presupuesto no con el inicial de dos mil dieciocho sino con lo ejecutado por el anterior gobierno socialista

Voz 6

02:19

no no no