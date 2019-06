Las noticias de Navarra, 11:03 (05/06/2019)

Voz 0931

00:05

comienza a esta hora una rueda de prensa convocada por la candidata de Euskal Herria Bildu Bakartxo Ruiz para adelantar posiciones de cara a la ronda de contactos que abre hoy la líder del PSN María Chivite de cara a buscar una investidura los socialistas no se van a sentar con Euskalherria Bildu pero necesitan al menos tres abstenciones para poner en marcha un gobierno alternativo a Navarra Suma al aúna María Chivite recibe en el Parlamento la presidenta electa presenta en funciones y candidata de Geroa Bai Uxue Barkos y el Gobierno de Navarra en funciones convoca una oposición de ciento XXXVI plazas de puesto de trabajo de auxiliar administrativo de régimen funcionarial la convocatoria ha sido aprobada por una resolución de la directora general de Función Pública que se publica en el Boletín Oficial de Navarra se prevé que las pruebas den comienzo a partir del próximo mes de octubre y en este caso las solicitudes se podrán realizar desde mañana hasta el cinco de julio únicamente de modo online por cierto sobre oposiciones el sindicato ANPE denuncia que es inadmisible que todavía no se hayan concretado y publicado las fechas de las las sedes para la realización de las pruebas de oposición de maestros a menos de veinte días para el comienzo de las pruebas de oposición el Departamento de Educación todavía no ha publicado las fechas concretas ni las sedes donde van a tener lugar los exámenes critica Anpe en estas pruebas de maestros hay nueve mil personas apuntadas