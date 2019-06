Las noticias de Cantabria, 11:03 (05/06/2019)

se lo venimos contando hasta seis logos del Hospital Valdecilla recibieron cobros irregulares de la multinacional alemana frase News la empresa líder mundial en productos para diálisis así lo avanza el diario el País son seis nefrólogos cántabros que habrían recibido casi seis millones de euros a cambio de información privilegiada de concursos públicos de la derivación de pacientes a sus centros en este pasó al centro de diálisis que está ubicado en la capital en el zoco gran Santander entre los implicados el que fuera durante muchos años coordinador de transplantes de Cantabria el doctor Julio González Cotorro heló la Cadena SER se ha puesto en contacto con él ha declinado pronunciarse no remite a un informe que enviarán en las próximas horas para dar las explicaciones oportunas y arranca la Selectividad la Universidad de Cantabria recibe a los dos mil cuatrocientos cuarenta estudiantes matriculados en la convocatoria de junio en la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad de estudiantes procedentes de cincuenta y siete institutos y colegios y setenta y cuatro estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior Marta Domínguez es la coordinadora de estas pruebas

no sé si es un es un momento que los estudiantes viven con mucha intensidad en trance si hay una una preparación hubo poesía intensa leído unas doscientas cincuenta personas trabajando y durante esos días pues para hacer todo el proceso de realización entre corrección de los exámenes

