Las noticias de Galicia, 11:03 (05/06/2019)

Voz 0028

00:05

pasan a disposición judicial los tres detenidos en relación a la muerte de un hombre que apareció calcinado en el interior de un vehículo en toques en medio de un monte afectado por un incendio fueron los miembros del Servicio de Extinción que acudían a sofocar ese fuego los que localizaron el cuerpo los detenidos dos hermanos y un primo permanecían desde el lunes en la Comandancia de A Coruña y allí esta mañana han sido trasladados al juzgado de Arzúa que instruye el caso más cosas las víctimas del accidente de tren de Angrois han presentado este miércoles una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario al denunciar que pasados seis años todavía no se ha realizado una investigación acorde a la legislación europea este nuevo paso de la Plataforma de Afectados que desde que se produjo el siniestro en el que murieron ochenta personas lucha por la verdad la justicia se produce justo un día antes de que se reúnan con la presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y los trabajadores de Ferroatlántica no se fían después de reunirse con la dirección de la empresa se ratifican en su sospechas la operación supone dicen una segregación encubierta de la actividad industrial Illa de las centrales hidroeléctricas por eso creen que la Xunta no debería autorizarla Alfonso Mozo es portavoz del comité de empresa de Ferroatlántica