Las noticias de la Comunitat Valenciana, 11:03 (05/06/2019)

Voz 0131 00:03 Comunitat Valenciana sobre la polémica del por el examen de Matemáticas dos de las Pruebas de Acceso a la Universitat en la comunidad los aspirantes han superado ya las veinticuatro mil firmas recogidas en la plataforma change punto org en protesta por un examen que consideran muy difícil también los docentes Gemma barreras profesora de matemáticas en Torrent lo explicaba así en la SER

Voz 2 00:23 salieron todos llorando a quién lo tienen que saber si qué necesidad hay que mezclar matemáticas física no lo entiendo que puede sacaron cinco sí pero lo que no me parece justo es que en la Comunidad Valenciana baje de las notas medias de todos los saludos y por lo tanto para hacer la carrera que quieren hacer tengan que ir a otras comunidades y los de las otras comunidades pueden acceder aquí porque no tienen elecciones matemáticas tan complicado

Voz 0131 00:46 el coordinador general de los exámenes Pau que es Toni Hill aseguraba también en la SER que según las universidades que proponen las pruebas y los profesores que corrigen no era tan difícil

Voz 3 00:56 era un examen con un nivel de dificultad no demasiado elevado y no algún examen tiene que ser el más difícil de toda la historia pero evidentemente no es ese si que tenía algunos apartados en alguna de las preguntas que requerían

Voz 0131 01:11 el ex y el ex presidente Francisco Camps ha terminado ya de declara ante el juez por la causa que se instruye por las presuntas irregularidades en la Fundación que organizó la visita del Papa a Valencia en dos mil seis asegura que la fundación que organizó esta visita era privada

Voz 4 01:24 organismos públicos y no públicos en donde la Fundación aparece como organismo público Fundación no pública pero también en la Dirección General de Justicia habla de fundaciones públicas y fundaciones privadas

Voz 0131 01:34 y esta fundación aparece como fundación

Voz 4 01:37 Líbano el conocimiento que la iniciación a tener autonómica tenía al menos en el mes de abril mayo del año once es que esta fundación lo digo por el debate que ha habido durante estos meses semanas de interrogatorios es que una fundación

