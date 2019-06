qué tal buenos días Ángel Gabilondo no quiere enterarse de las intenciones del resto de grupos por la prensa por eso quiere sentarse a hablar pero sobre todo a escuchar Gabilondo quiere conocer de primera mano los movimientos que va a dar cada uno con Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro lo conocer esta tarde Iker Ignacio Aguado pues prácticamente también el candidato de Ciudadanos mañana en ese cara a cara con Gabilondo le voy a decir en persona lo que ya ha defendido en público utilizará sus veintiséis votos naranjas para colocar a Gabilondo otros cuatro años en la oposición y el candidato socialista tiene pocos aliados el viernes se va a reunir con Íñigo Errejón habrá que ver si el Partido Socialista cede a Mas Madrid uno de los dos puestos que le correspondería en la Mesa de la Asamblea que recordemos se va a constituir el próximo martes

