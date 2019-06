Escucha las noticias de las 14:00 (05/06/2019)

que el grupo ha solicitado a la Mesa del Congreso un estudio e informe de grados en relación a la contratará a las contrataciones del grupo no sé qué tipo de informe será estén que te lo diga

así al menos hasta seis casos similares según les venimos contando desde primera hora aquí en la SER un asunto en el que como es lógico los letrados del Congreso entienden que no es competencia de la Cámara ya que no son trabajadores de las Cortes la empresa si el PP ir contra el PP se han presentado ya las primeras demandas Javier Ruiz

a mí me parece un activo potentísimo con capacidad para poder desplegar un trabajo estupendo y creo que es una persona muy comprometida

así es el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca ha decidido incoar diligencias previas ante la denuncia de un particular sobre posible existencia de un delito de coacciones de un delito de financiación ilegal de partido político y de un delito de falsedad documental en documento oficial todo ello relacionado con la gestión realizada por el presidente provincial del Partido Popular en Castilla y León Fernández Mañueco durante las primarias que celebró para poder aspirar a presidir la Comunidad de Castilla y León aunque la denuncia anónima tiene validez para abrir una investigación penal según este juzgado Hora catorce

no hay ninguna reclamación presentada el año pasado no con ninguna reclamación presentada que haya una campaña en una web change o ERC que pida aunque deje de pedir no implica que se tenga que revisar Alexander