Manuela Carmena atribuyó malentendido la paralización de las obras de la nueva plaza de España la Comunidad a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural ha tomado esta decisión porque entiende que no se ha realizado el control y el seguimiento arqueológico y paleontológico de la obra la alcaldesa asegura en cambio que todo está en orden

Voz 1410

00:21

pues mira desde que aviso la noticia he llamado al al concejal delegado y me dice que no sea notificado nada al Ayuntamiento nosotros estaremos todos los permisos y bueno pues será las típicas cosas que pueda haber habido un malentendido pero yo estoy segura que se resolverá la