Escucha las noticias de las 17:00 (05/06/2019)

último día de la visita oficial de Donald Trump el Reino Unido ha participado ya en un homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial is espera para esta misma tarde una reunión en Irlanda Esther

buenas tardes mientras que la Mesa del Congreso ha decidido hoy que la suspensión de diputados catalanes juzgados por el Supremo no altera la mayoría del hemiciclo la del Senado ha pedido un nuevo informe más detallado relacionado con el senador suspendido Raül Romeva mientras que la Mesa del Congreso por otro lado ha dado luz verde a las preguntas para controlar al Gobierno en funciones la del Senado duda ya aplaza la decisión a la semana que viene eso sí tienen claro en el Senado que no deben pagar el sueldo del Senado ha suspendido Raül Romeva y además ha dado luz verde a la constitución del Grupo ERC viendo

Voz 5

02:33

Es tarde celebración en Granada la ciudad nazarí se vestirá de rojiblanco para celebrar el ascenso a Primera División con el equipo de Diego Martínez irán de los Cármenes a la Fuente de las Batallas para terminar en el balcón del Ayuntamiento pasadas las nueve de la noche además a las nueve menos cuarto empieza a la Final Four de la UEFA LIC a la que no se clasificó España hoy primera semifinal en el estadio do Dragao de Porto entre Portugal y Suiza mañana jugarán Holanda Inglaterra ya en tenis la organización de Roland Garros acabado anunciar que la jornada de hoy queda suspendida por la lluvia cinco de tres minutos