Las noticias de Euskadi, 17:03 (05/06/2019)

Aitor Esteban como portavoz del PNV en el Congreso se reúne esta tarde con el Rey Felipe VI turno de los jeltzales en la ronda de consultas que el Rey ha iniciado de cara a la investidura quién no va a estar en este encuentro en el Palacio de la Zarzuela es de Bildu la coalición abertzale ha declinado la invitación Merche Ipurúa

las citas tienen como único objetivo dar en cierta medida un papel o un sentido a una institución que es totalmente anacrónica que además no ha nacido en el seno una sociedad democrática sino que de del franquismo y en ese sentido no vemos ninguna razón para acudir a la cita del Rey acciones legítimas que tiene el pueblo vasco y el pueblo catalán de tener futuro mejor de poder decir

Voz 3

01:20

va en general es algo bueno no pueblo Álvarez si si no es tan bueno como la unificación de equipamientos la licitación de Uriz por mes de elementos de trabajo de los atestados es bueno en el sentido de que no se pueda peculiaridades