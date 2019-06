Voz 2

00:41

en la apertura de un hospital no es un no es una cosa cerrada es decir se abre hoy se acabó el proceso no que es una apertura en la apertura de un hospital es una apertura es un proceso dinámico hicieran corrigiendo las dificultades que se vayan teniendo eh a mí me van a permitir que haga el ejemplo como cuando nos trasladamos de casa no todos lo tenemos en el sitio donde no gustaría tenerlo es decir el microondas no siempre está donde nos gustaría que estuviese o decidimos cambiar la última hora es decir a todas esas situaciones a esos pequeños detalles a todas estas cuestiones que es a la que ahora le tenemos que ir dando las soluciones que tenemos quedando pero yo creo que no ha habido grandes problemas es la coordinación