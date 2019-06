ADN ser Madrid a esta hora está previsto que comience la reunión entre la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso y el ganador de las elecciones el candidato del PSOE Ángel Gabilondo una reunión por pura cortesía según las palabras de Ayuso porque no va a negociar nada con el candidato socialista con quién si espera alcanzar un acuerdo con Ciudadanos y con Vox a los que tiende la mano

Voz 2

00:24

yo ahora no estoy pendiente de los órdagos lo único que me importa es lo que estoy centrada es lo que nos están pidiendo todos los madrileños y es que nos entendamos la gente quería pactos por eso nos han votado no en mayorías absolutas yo estoy únicamente centrada en que consigamos un acuerdo estable y por eso sigo con la mano tendida como mucho en todo momento a los tres partidos el próximo viernes