Las noticias de Castilla y León, 17:03 (05/06/2019)

Voz 2

00:44

pues se le priva de la patria potestad a Davinia respecto de de su otra hija sí que es una circunstancia que no sorprende y habrá que verlo pero vamos en cualquier caso no sería motivo para descubrirlos sí que es verdad que entendíamos vemos que se dan todas las circunstancias para que no hubiera privado de la patria potestad cierto es también que David van estar privada de libertad la niña tiene ya catorce años y en cuatro años va a ser mayor de edad con lo cual la la trascendencia práctica de que no es una privar de la patria potestad es muy limitada